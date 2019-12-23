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"Diyarbakır anneleri"nin evlat nöbeti 112'nci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

23.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:58
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 112'nci gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişlerini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, yaptığı açıklamada, oğlu Ramazan Üçdağ için evlat nöbetini sürdürdüğünü belirterek, mücadelesinin 5 yıldır devam ettiğini söyledi.
Üçdağ, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu ifade ederek, "Bu zulmü niçin bana yaşatıyorlar? Kur'an okumuş bir insanın eline kalem olması gerekirken niçin silah vermişler? Benden izin almışlar mı çocuğumu oraya götürmüşler?" dedi.
Oğlunun kokusunu, konuşmasını, "anne" diye seslenmesini özlediğini dile getiren Üçdağ, "Oğlumun orada olmasını istemiyorum. Çocuğum niçin orada ölsün? Neden askere, polisimize silah sıksın? Devletin maaşını alıyorlar ama 12-14 yaşındaki çocukları dağa götürüyorlar. 17 yaşındaki çocuğun iradesi mi olur?" diye konuştu.
Üçdağ, oğlunun sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğini, onu merak ettiğini vurguladı.
"HDP kızımı götürmüş"
Annelerden Hüsniye Kaya, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için oturma eylemini sürdürdüğünü belirtti.
Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini anlatan Kaya, "Yağmur da olsa kar da olsa gitmeyeceğim. 112 gündür buradayız. Her gün burada olacağız, burayı terk etmeyeceğim. Kızımı HDP'den istiyorum. Biliyorum HDP kızımı götürmüş. Kızım gelirse kızıma sarılacağım, onu öpüp, yanında uyuyacağım. İnşallah kızım gelir." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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