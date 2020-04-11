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Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kaldıkları otelde devam ettiler.

11.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:58
Diyarbakır anneleri oturma eylemini otelde sürdürdü
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine, sokağa çıkma yasağı dolayısıyla kaldıkları otelde devam ettiler.
Evlatları için farklı illerden gelen anne ve babalar, video çekerek evlat nöbetine devam ettiklerini ifade ettiler.
Adana'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, koronavirüsten dolayı bugün HDP İl Başkanlığı önüne gidemedikleri için eylemlerini kaldıkları otelden sürdürdüklerini söyledi.
Bugün eylemlerinin 222. günü olduğunu ifade eden Küçükdağ, "Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz. Oğlum, sesimi duyuyorsan gel, senin kokuna ve sesine hasretim. Onların yalanlarına kanma. Gel devletimize ve askerlerimize teslim ol. Seni almadan buradan gitmeyeceğim. Gözümüzde gözyaşı kalmadı." dedi.
Baba Şevket Bingöl de oğlu Tuncay için oturma eylemi yaptığını aktararak, "HDP, çocuklarımızı dağa götürdü. HDP'den çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. Yasak olduğu için kaldığımız yerde eylemimize devam ediyoruz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan, sokağa çıkma yasağından dolayı bugün kaldıkları otelde eylemlerini sürdürdüklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Eylemimizi bırakmıyoruz. HDP, koronavirüsten daha tehlikelidir. HDP bizden ne istiyor? Kendi elleriyle oğlumu PKK'ya teslim etti. Çocuklarımızı ölüme mahkum ettiler, bizi de kendi kapılarına mahkum ettiler."
Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Övünç, eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.
Övünç, "Baran oğlum, orası senin yerin değil. Sana kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum. Nerdeysen dön gel. 222 gündür eylem yapıyoruz. Oğlumu almadan gitmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel
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