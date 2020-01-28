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Diyarbakır annelerinden Elazığ'da depremzedelere ziyaret

HDP önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler Elazığ'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyaret de bulundu.

28.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:42Diyarbakır annelerinden Elazığ'da depremzedelere ziyaret
HDP önünde çocukları için oturma eyleminde olan aileler 'da depremde hayatını kaybeden vatandaşlara ve yaralılara ziyaret de bulundu.

HDP il başkanlığı önünden çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ve oturma eyleminde bulunan aileler, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hayatını kaybeden ailelere ve Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı vatandaşlara ziyarette bulundu.

Ailelere Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım eşi Berivan Kaldırım ve AK Elazığ Elazığ Milletvekili Sermin Balık eşlik etti. - ELAZIĞ

Halkların Demokratik Partisi, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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