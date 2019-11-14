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Diyarbakır annelerinden şehitliğe ziyaret

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, şehitliği ziyaret etti.

14.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:38Diyarbakır annelerinden şehitliğe ziyaret
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneleri, şehitliği ziyaret etti.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Merkez Yenişehir ilçesindeki kara şehitliğine ziyarette bulunan aileler adına, Emine ve Şeyhmus Kaya çifti, buradaki anıta üzerinde "Diyarbakır anneleri ve babaları" yazılı çelenk sundu. Duygulu anlar yaşayan şehit kabirlerine karanfil bırakan aileler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.
-"Kalbimizde var olacaklar"
Oğlu Muhammed için oturma eylemine devam eden anne Ayşegül Biçer, yüreklerinin yandığını belirtti.

Şehitlik ziyaretinde duygulandıklarını dile getiren Biçer, şunları kaydetti:
"Vatanı uğruna şehit düşmüşler. Biz onları görmüyoruz ama onlar bizi görüyor. Kalbimizde var olacaklar, başımızın tacılar. Her zaman için onların yeri başımızın üstündedir. Onların mezarı başında Yasin okumak istedik. Şehit annelerin acılarını paylaşmak istedik. Biz de evlat acısı çekiyoruz."
"Şehitlerimizin yolundayız"
Anne Hatice Levent de kızı Fadime için eyleme katıldığını aktararak şehitlere dua etmek için geldiklerini söyledi.
Şehitlerin, terör örgütünün hain saldırıları dolayısıyla hayatlarını vatana feda ettiklerini anımsatan Levent, "Şehitlerimize dualarımız az bile. Bu bayrak ve vatan için şehitlerimizin yolundayız. Fadimem ne olur onların içinden çık, böyle şehit ol. Onların içinden kurtul. Fadimem sen nasıl kandın? Bu şehitler bizim için şehit oldular." şeklinde konuştu.
-"Kendilerine duacıyız"
Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın ise eyleme katılan tüm ailelerin tek amacının çocuklarına kavuşmak olduğunu vurgulayarak, "Şehitlerimizi ziyaret ettik. Vatanın bölünmez bütünlüğünü herkes görsün. Binlerce şehidimiz var. Bunlar hepsi vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olmuşlar. Kendilerine duacıyız." ifadelerini kullandı.
Ziyaretin ardından aileler, Şehitlik Anıtı önünde, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe asker selamı ile destek verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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