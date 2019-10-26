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Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

26.10.2019 14:04Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemine, Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi sendika temsilcileri ile Bingöl'den gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar destek ziyaretinde bulundu.
Annelere ziyaretin ardından açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, onların hissiyatına ortak olmak istediklerini söyledi.
Selvi, "Biz istiyoruz ki insanımız yaşasın. Bu ülke hepimize yeter. Şu annelerin hissettiğini millet olarak topyekün gösterelim. Herkes aklı selimde buluşsun. Düşmanlarımızı değil, dostlarımızı sevindirelim." dedi.
Ziyarete, Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın ile Batman, Bingöl, Siirt, Elazığ, Tunceli, Mardin ve Şırnak'tan gelen sendika temsilcileri de yer aldı.
Bingöl'den gelen kanaat önderlerinden Resul Yıldız da annelere destek için sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla kente geldiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Her gün onları televizyonda görüyoruz, üzülüyoruz ve acı çekiyoruz. Desteklerimiz ve dualarımız onlarla beraber. Millet olarak devletle bataklığı kurutmalıyız. Bunları kandırdılar, 'Biz Kürt'üz, size hizmet ediyoruz' diyorlar. Onların çocukları yazın plajlarda geziyor ve özel okullarda okuyor. Bu zavallı insanların çocukları da dağlarda açlık ve sefaletten ölüyor. Bu memlekete bu ülkeye yazık. Kendimize çekidüzen verelim. Temennimiz inşallah bir daha çocuk kaçırma olayları yaşanmaz."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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