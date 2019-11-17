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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemine devam eden Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor.

17.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:12
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 'de başlattıkları oturma eylemine devam eden annelerine destek ziyaretleri sürüyor.
Diyarbakır'da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası kapsamında şehre gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, beraberinde bir grup sporcuyla, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret ederek, onlara desteklerini iletti.
Delihasan, yaptığı açıklamada, ailelerin bir an önce çocuklarına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.
Ailelerin acısını paylaşmak için geldiklerini belirten Delihasan, şunları kaydetti:
"Ümit ediyoruz ki bu annelerin, babaların burada gösterdiği direniş, sadece Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerindeki çocukların bu tür muameleyle muhatap olmaması için bir vesile olur. Umuyoruz ki çocuklarıyla sağlıklı şekilde kucaklaşırlar, evlat kokusunu yeniden alırlar. Kendi evlatlarımızın acısını hisseder gibi bu ailelerin duygularını hissederek buradayız."
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Türkiye, Eylül, Güncel

Kaynak: AA


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