Haberler » Güncel » Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Haber

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

06.12.2019 17:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 18:01
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi, 95'inci gününde destek ziyaretleriyle devam etti.
Elazığ'ın Keban ve ilçelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu grup, bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, desteklerini iletti.
Ziyarette duygulu anlar yaşandı.
Grup adına açıklama yapan Veysel Doğan, evlatları için gece gündüz demeden direnen anneleri desteklemek için geldiklerini söyledi.
"Onların yalnız olmadıklarını, arkalarında milyonlarca insanın kendilerine destek verdiğini bilmeleri için buradayız. Onların acısı bizim acımız, gözyaşları bizim gözyaşımız, evlatları bizim evlatlarımızdır." diyen Doğan, çocuklarına kavuşana kadar ailelere desteklerinin süreceğini belirtti.
Ağın'dan gelen şehit babası Bünyamin Uzun da başlattıkları eylemden dolayı aileleri tebrik ettiklerini söyledi.
Şehit babası olduğunu, evladını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Uzun, teröre tepkisini dile getirdi.
Uzun, "Evlat acısının bizlerden neler alıp götürdüğünü biliyoruz. Terörün; annelerin vatan, millet, bayrak ve evlat sevgisiyle, Allah'a olan inançlarıyla biteceğine inanıyoruz. Bu mücadelelerini destekliyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacaklarına inanıyoruz. Allah'a emanet olsunlar." diye konuştu.
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ağın, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:16 Türkiye'yi ziyaret eden AB heyeti, ilişkilerin önemini vurguladı - Haber
19:16 Kocaeli'de 5 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haber
19:15 Savunmadaki en büyük ihracatta imzalar atıldı - Haber
19:15 Bayrampaşa'da okul koridorunda korku dolu anlar - Haber
19:14 Seyyar tezgahı kaldırılmak istenince intihara kalkıştı - Haber
18:25 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti - Haber
18:03 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceren Özdemir'in anne ve babasını aradı - Haber
17:45 Düzce Belediyesi'nin Twitter paylaşımına Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediyelerinden cevap - Haber
17:44 Son dakika: Bakan Akar: NATO'da mutabakat sağlanamadı, terörle mücadelede yalnız bırakıldık - Haber
17:13 Teslim olan PKK'lı itiraf etti: Hulusi Akar ve Süleyman Soylu'ya suikast için Ankara'ya gönderildim - Haber
6.12.2019 19:20:32