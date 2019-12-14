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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

14.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:32Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri Yedi Renk Tek Yürek Platformu Kadın Kolları Başkanı Asuman Sula Durmuşoğlu, beraberinde platforma bağlı Elazığ, Sivas, Yozgat, Malatya, Trabzon, Rize, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır'dan kadın kolları başkanlarının yer aldığı heyetle ziyaret ederek desteklerini iletti.
Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, kadın kolları olarak anneleri ziyarete geldiklerini belirtti.
Ziyarette her bölgeden birer kadın federasyon başkanının yer aldığını ifade eden Durmuşoğlu, "Diyarbakır annelerimizin çığlığını duyduk ve onlarla aynı yüreği, sıkıntıyı, üzüntüyü yaşadığımızı hissettirmek için geldik. Uzaktan da bunları yaşıyoruz ama gelip bizim onlara destek olduğumuzu bilmelerini istedik. Biz olarak, Türkiye kadınları olarak buradayız." dedi.
Diyarbakır annelerinin çığlığını Türkiye'nin duyduğunu dile getiren Durmuşoğlu, şöyle konuştu:
"Türkiye, onlara destek veriyor, hepsi onların yanında ama buraya gelerek onların da bunu hissetmelerini sağlamalıyız. Bence daha etkili olacak olan yol budur. Biz sivil toplum kuruluşları olarak gördüklerimizi, duyduklarımızı, yaşadığımız illerde anlatmalıyız. Yavaş yavaş başladı, dilerim ki anneler evlatlarına kavuşsun. İnşallah annelerimizin dertlerine hep birlikte çare olacağız. Türkiye kadınını dünya tanımış. Hepimiz aynı mayadan geliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Anneler dışarı çıktıysa terör bitecek, anneler terörü bitirecek."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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