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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

18.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:10
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 138'inci gününde sürüyor.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileleri, 'den gelen kadınlar ziyaret ederek, desteklerini iletti ve onlara moral verdi.
Kadınlar adına açıklama yapan Gülten Tokuş, annelerin büyük bir acı yaşadığını, bunu ancak yaşayanların bilebileceğini söyledi.
"Allah rahatlık ve kolaylık versin. Rabbim bu aileleri çocuklarına kavuştursun." diyen Tokuş, "Annelerin gözü bir gün evlatları gelecek diye kapıda. Rabbim o günü nasip etsin. Acılarını paylaşmak için geldik. Onları hep televizyondan görüyoruz. Üzülüyoruz, kahroluyoruz, onların yanında günün 24 saati bile oturmak istiyoruz. Biz de annelere hep duacı oluyoruz. Allah onları kahretsin. Annelere de hayırlı kapılar açsın." şeklinde konuştu.
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Güncel

Kaynak: AA


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