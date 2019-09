Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Kilis ve Adıyaman'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını söyledi. Terörü annelerin yürekli direnişinin bitireceğini belirten Aksu, şöyle devam etti:"Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımı ölüsüne bili razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyoruz. Yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunun Diyarbakır'da ki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapılan yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz."Açıklamanın ardından ellerinde "Teröre lanet olsun", "Terörü kadınlar bitirecek", "Diyarbakır annelerinin yanındayız" yazılı döviz taşıyan grup, terör aleyhine slogan attıktan sonra dağıldı.ŞanlıurfaŞanlıurfa'da 60 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine kadın desteği kapsamında ortak basın açıklaması yaptı. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesinde yapılan basın açıklamasına, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.Grup adına hazırlanan basın açıklamasını şehit polis memuru Hasan Hüseyin Çalışkan'ın eşi Aslı Çalışkan okudu. Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuyan bir direniş sergilediğini ifade eden Çalışkan, şunları söyledi:"Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz eklendi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."MalatyaMalatya'da, kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri ortak basın açıklaması yaparak Diyarbakır annelerine destek verdi.Kent merkezinde Soykan Meydanı'nda STK kadın temsilcileri adına basın açıklamasını okuyan Avukat Kübranur Sakmanlı, annelerin Diyarbakır'da başlattıkları onurlu mücadelelerine destek olmak amacıyla 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olduklarını dile getiren Sakmanlı, şu değerlendirmeyi yaptı:"Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. Tam 23 gündür yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. Bugün biz de Malatya'daki sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşun yanındayız."KahramanmaraşKahramanmaraş'ta, sivil toplum örgütlerinin üyeleri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek amacıyla Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.Ellerinde, "Türkiye annelerin yanında", "Çocuklarımızı istiyoruz", "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız", "Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz", "Anneler teröre baş kaldırıyor" ve "Terörü anneler bitirecek" dövizlerini taşıyan kadınlar, "Hacire Ana'nın Sesi Olmaya Geldik" pankartını açtı.Grup adına açıklama yapan Avukat Zeynep Kahveci, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak istediklerini, bu direnişin de teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını ifade ederek "Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." dedi.KilisKilis Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup adına konuşan gönüllü anne Fatma Gündüz, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak istediklerini aktararak "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.Gündüz, Fırat ve Dicle'nin kuzularının terör örgütlerinin hain emellerine kurban edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.AdıyamanAdıyaman'da Demokrasi Parkı önünde toplanan grup adına konuşan Avukat Leyla Karatekin, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak istediklerine işaret ederek şunları kaydetti:"Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerce yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a kadar tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz."Karatekin, azimle seslerini yükselten kadınların terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Konuşmaların ardından kadınlar, "Teröre lanet, annelere destek" sloganı attı.