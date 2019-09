Diyarbakır annelerine kadın desteği

Mardin, Elazığ, Batman ve Bingöl'deki kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.Mardin'de ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda bir araya gelen kadınlar terör örgütünü lanetledi.Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan şehit güvenlik korucusu Abdullatif Emen'in ablası Mukaddes Emen, Diyarbakır annelerinin teröre meydan okuyan direnişlerinin tarihte saygı ile anılacağını söyledi.Ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele verildiğini vurgulayan Emen, şöyle konuştu:"Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü.İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir."ElazığElazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına açıklama yapan Selin Deniz Akdeniz, Diyarbakır'daki annelerin başlattığı direnişin teröre vurulan en büyük darbe olduğunu belirtti.Günlerdir yaşanan evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını dile getiren Akdeniz, "Evladımın ölüsüne bile razıyım" diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında durmanın, herkesin boynunun borcu olduğunu vurguladı. Akdeniz, "Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle 'Teröre son' diyoruz." şeklinde konuştu.BatmanBatman'da Atatürk Parkı önünde bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri adına, ortak basın açıklamasını okuyan şehit kardeşi Nadire Tufan, terörle mücadelede dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre "Yeter" diyen Hacire annenin azminin önemine değindi."Gördük ki; yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir." ifadesini kullanan Tufan, şunları kaydetti:"Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu. 3 Eylül'den bu yana Diyarbakır'da, yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın dünya üzerindeki terörün tümüne 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü."BingölYenişehir Mahallesi'ndeki saat kulesi önünde toplanan kadınlar adına açıklama yapan Kübra Erdoğan, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, "Başka canlar yanmasın" diye çıktıkları yolda zafere ulaşacaklarını söyledi.Annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın herkesin görevi olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bingöl'deki kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız." ifadelerini kullandı.