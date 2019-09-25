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Diyarbakır annelerine kadın desteği

Karaman STK Platformu temsilcisi kadınlar da Diyarbakır annelerine destek için Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.

25.09.2019 16:25
Karaman STK Platformu temsilcisi kadınlar da Diyarbakır annelerine destek için Cumhuriyet Parkı'nda bir araya geldi.
Ellerinde "Anaların ahı terörü bitirecek", "Anaların yanında, HDP/PKK'nın karşısındayız" pankartları taşıyan kadınlar adına açıklama yapan Betül Ayhan, ülkenin birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütleriyle topyekun mücadele edildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."
Diyarbakır annelerine kadın desteği

Cumhuriyet Parkı, Diyarbakır, Karaman, Güncel

Kaynak: AA

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