Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır annelerine kadın desteği - UŞAK

Tritoğlu Parkı'nda toplanan kadınlar Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Rümeysa Taşçı'nın konuşması UŞAK - Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için destek açıklamasında bulundu.

25.09.2019 13:48
Tritoğlu Parkı'nda toplanan kadınlar
Kardeşlik Platformu adına basın açıklaması yapan Rümeysa Taşçı'nın konuşması
UŞAK - Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için destek açıklamasında bulundu. Tritoğlu Parkı'nda öğle saatlerinde bir araya gelen Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar adına basın açıklaması yapan platform sözcüsü Rümeysa Taşçı evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarabilmek için Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek olmak için bir araya geldiklerini söyledi.
Diyarbakır annelerine kadın desteği - UŞAK

Diyarbakır, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 Rusya 'Merkez 2019 Tatbikatı'nın görüntülerini yayınladı
16:22 Başkan Gürkan'a itfaiye personelinden ziyaret
16:22 CNR İMOB tanıtımları hız kesmiyor
16:22 Karamollaoğlu: sayın cumhurbaşkanı 'dünya 5'ten büyüktür' diye yeniden haykırdı
16:22 TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Kıvanç'tan GTB'ye Ziyaret
16:22 Altyapı tamam sıra asfaltta
16:21 Karamollaoğlu: "Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu tavrı önemsiyoruz"