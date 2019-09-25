Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

25.09.2019 15:47
Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için 3 Eylül'de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önüne gelerek oturma eylemi başlatan annelere destek amacıyla basın açıklaması yaptı.
Van Cumhuriyet Caddesi'ndeki Kent Meydanı'nda bir araya gelen ve ellerinde "Vanlı kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart bulunan kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Esma Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını söyledi.
Diyarbakır annelerine kadın desteği - VAN

Diyarbakır, Hakkari, Van, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:41 Dha yurt bülteni - 19
17:40 Didim'deki sağanakta otomobil denize sürüklendi
17:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ROKETSAN'a ziyaret
17:40 "İran'la anlaşmayı korumak giderek zorlaşıyor ama zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız"
17:40 Pençe-3 Harekatı'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
17:39 Ruhani ile Johnson bir araya geldi - NEW
17:39 Spor mustafa cengiz neden pfdk'ya sevk edildiğimi merak ediyorum