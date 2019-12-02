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Diyarbakır annelerine Şanlıurfalı kadınlardan destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

02.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:58Diyarbakır annelerine Şanlıurfalı kadınlardan destek ziyareti
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi 91'inci gününe girdi.
'daki bazı sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcilerinden oluşan heyet, evlat nöbetini sürdüren aileleri ziyaret ederek, desteklerini iletti.
Şanlıurfalı kadınlar, bekleyişini sürdüren annelere kırmızı gül verdi, yanlarında getirdikleri suyu ikram etti.
Kadınlar adına açıklama yapan Elbirliği Derneği Başkanı Handan Karataş, anneleri oturma eylemine başladıkları günden bu yana takip ettiklerini, acılarını paylaştıklarını söyledi.
"Onların yürek yangını bizim yürek yangınımız, üzüntüleri bizim üzüntümüz." diyen Karataş, bir nebze de olsa dertlerine ortak olmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.
Karataş, Şanlıurfa'dan beraberlerinde getirdikleri, "kutsal olduğuna inanılan" suyu ailelere ikram ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:
"40 yıldan beri ülkemizi kasıp kavuran bu terör yangınını bitirmemiz lazım. Bu aslında sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm insanlığın sorunu. Onun için hep birlikte vatanımıza, milletimize, memleketimize sahip çıkmak adına, bu 40 yıllık sorun bitinceye kadar annelerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Oturma eylemi yapan aileler yalnız değil. Dualarımızla annelerin yanındayız. Bir şekilde kandırılan, zorla, ailesiyle tehdit edilerek dağa götürülen gençler var. Bunların hepsi ayrı bir hikaye. Bu hikayeler artık bitsin. Bu hikayeler bittiği zaman Güneydoğu ve Orta Doğu'nun kaderi daha farklı yazılacak. Bu inançla geldik. Tüm Türkiye'deki annelere sesleniyorum. Lütfen buradaki anneleri yalnız bırakmayın."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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