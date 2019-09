Diyarbakır annelerine Türkiye'nin dört bir yanından destek

Evlatları için Diyarbakır 'da HDP il binası önünde eylem yapan kadınlara Türkiye 'nin dört bir yanındaki kadınlardan destek geldi. 81 ildeki sivil toplum örgütlerindeki kadınlar bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında Diyarbakır'daki annelere "yalnız değilsiniz" mesajı verdi. Şırnak'ta bir araya gelen bir grup anne, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere destek olmak için basın açıklaması düzenledi.Aile Destek Merkezi önünde düzenlenen basın açıklamasında dev Türk bayrağı açılarak, 'teröre son', 'teröre geçit yok', 'terörü lanetliyoruz' yazılı dövizler taşındı. Toplanan anneler adına açıklamayı okuyan Şerife Atak, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi. Atak, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz" dedi.GAZİANTEP'TEN DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE DESTEKGaziantep'te basın açıklaması yapan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek verdi.Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasına Gaziantepliler, ellerinde teröre tepki, Diyarbakır'daki annelere destek veren döviz ve pankartlarla katıldı. Sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını okuyan Elif Aksu, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri, ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulunduğu şehirlerde her şeyi gözü alıp evlatlarını dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaktır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin, masum ve insani direnişin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş anneler olarak, 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal, uluslararası kamuoyunu, Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" dedi.Geniş güvenlik tedbirleri arasında gerçekleşen açıklama, "Diyarbakır annelerinin yanındayız" sloganları ile sona erdiAFYONKARAHİSAR'DAN DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE DESTEKÇocuklarının dağa kaçırılması dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere Afyonkarahisar'dan da destek geldi.Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destekler sürüyor. Afyonkarahisar Anıtpark önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında sivil toplum kuruluşları adına konuşan Serap Elmas Özdemir, evlat nöbeti tutan annelerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Özdemir "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırma dahi her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız olan acılara şahit oluyoruz. Evladının ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişi yanında olan hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yılladır topyekun mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı evlatlarınız için döktüğünüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelenizi bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için terör yeter diyen Hacer annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara göz yaşı ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. Bu duruş ve cesaret terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu" diye konuştu."NE PAHASINA OLURSA OLSUN DURUŞLARININ YANINDAYIZ"Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını ifade eden Özdemir, "3 Eylül tarihinden bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık dünya üzerindeki terörün tümüne dur diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduk. Biz de bugün Afyonkarahisar'daki kadın STK Temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların ne pahasına olursa olsun diyerek teröre karşı gösterdikleri kararları duruşlarının yanındayız. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte teröre son diyoruz" dedi.BOLULU KADINLARDAN, DİYARBAKIR'DAKİ ANNELERE DESTEK EYLEMİBolu'da, bir araya gelen kadınlar ve anneler, Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek eylemi yaptı.Bolu'da, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Diyarbakır'da çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin nöbetine destek olmak için bir araya geldi. Demokrasi Meydanı'nda ellerinde pankartlar ve Türk bayraklarıyla toplanan kadınlar, Diyarbakır'daki annelerin mücadelesine destek olmaya devam edeceklerini söylediler.Grup adına basın açıklaması yapan Hacer Aşık, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandıklarını belirterek, "Tarih Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır. Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılmayı göze alarak evlatlarının geriye dönmesini isteyen anneler başka canlar çıkmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. Evladımın ölüsüne bile razıyım diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur" dedi."GÖZYAŞLARIMIZ HALA KURUMADI"Terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır mücadele içinde olduklarını kaydeden Aşık, "Bizler Edirne'den Karsa, Sinop'tan Mersine tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşları hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre yeter diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki, yanan bir annenin yüreği tüm acılara gözyaşlarına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin masum kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecekler" ifadelerini kullandı.DÜZCELİ ANNELERDEN DİYARBAKIR'DAKİ EVLAT NÖBETİNE DESTEKDiyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan annelere bir destek de Düzce'de şehit eşleri ve yakınları ile kadın STK'larının temsilcilerinden geldi. Destek açıklamasını ise 2015 yılında eşini şehit veren polis memuru Sabri Altınbaş'ın eşi okudu.Diyarbakır'da evlatları HDP tarafından dağa kaçırılan annelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki bekleyişi sürerken bütün Türkiye'den destek gelmeye devam ediyor. Düzce'de de Kadın STK'ları, şehit eş ve yakınları, gazi yakınları ve vatandaşlar, Diyarbakır analarının yanlarında olduklarını yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdu.Anıtpark Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını ise eşini 2015 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş'ın eşi Sevcan Altınbaş okudu. Sevcan Altınbaş açıklamasında Diyarbakır annelerinin her türlü baskıya karşın onurlu bir şekilde evlatlarını beklediklerini dile getirerek, terörün annelerin duruşu ile biteceğine inandıklarını söyledi. Annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplanmış bulunmaktayız. Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Anneler çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaklardır" dedi.Düzceliler, basın açıklamasının ardından teröre son sloganları attı. Basın açıklamasının ardından Düzceli kadınlar ve vatandaşlar sessizce meydandan ayrıldı.(Melih Yiğit-Mehmet Bulut-Faruk Çidem-Ali Yıldız-Selçuk Akyol/İHA)