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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

15.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 15.12.2019 16:19
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin 3 'de başlattığı oturma eylemi 104'üncü gününe girdi.
Oğlu Yakup'a kavuşmak için eyleme katılan Saliha Edizer, evladının İstanbul'da HDP aracılığıyla kaçırılarak terör örgütüne götürüldüğünü hatırlattı.
Çok özlediği oğluna kavuşmak istediğini ifade eden Edizer, şöyle konuştu:
"Yeter artık nereye kadar sürecek bu. Ben dayanamıyorum oğlumu istiyorum onlardan. Bunların amacı ne, bunca insan ölüyor. Bu insanların annesi ağlıyor, onların annesi yok, vicdan Allah korkusu yok mu? Yeter artık kendi çocukları nerede? Çocuklarımız kalem tutacağı yerde silah tutuyor. Yeter artık çocuklarımızı göndersinler."
Edizer, eylemlerinden asla vazgeçmeyeceklerini, değil 104 gün, ömrünün sonuna kadar HDP kapısından gitmeyeceğini, kendisine bir şey olsa da ailesinden başkasının gelerek çocuğunu isteyeceğini aktardı.
-"Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin"
Oğlu Erkan için eyleme katılan baba Fahrettin Akkuş da, 104 günü geride bıraktıklarını anımsatarak, "Evlatlarımızı almadan HDP önünden ayrılmayacağız. Herkes buraya gelsin de bu insanların halini bir görsün. Bu sancı nereye kadar gidecek. Bunlar (HDP'liler) binadan kedi fare gibi çıkıyor. Gizlenmekle, saklanmakla bu iş olmuyor. Çocuklarımızı getirsinler, bu acı bitsin. Biz burayı terk etmiyoruz." dedi.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 104'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Kaynak: AA


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