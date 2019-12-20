Haberler » Güncel » Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 109'uncu gününde - Haber

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 109'uncu gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

20.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:52 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 109'uncu gününde
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 109'uncu gününe girdi.
Oğlu Yakup Edizer'e kavuşmak için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan Saliha Edizer, yaptığı açıklamada, evladının HDP'ye gittiğini, oradan da kandırılarak dağa gönderildiğini söyledi.
Çocuğuna kavuşmak istediğini ifade eden Edizer, evlerinde huzur kalmadığını belirtti.
Edizer, oğlunun lise öğrencisiyken dağa götürüldüğünü, evladı için eylemi sonuna kadar sürdüreceğini dile getirerek, "5 yıldır acı çekiyorum. Oğlum okuyacağı yerde onun eline silah vermişler. Oğlumun elinde kalem olması gerekirken, onu dağa gönderdiler. Oğlumu getirsinler, dayanamıyorum artık." dedi.
Anne Songül da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Müslüm Altıntaş için oturma eylemi yaptığını belirterek, 5 yıldır kendisine kavuşmak için mücadele ettiğini kaydetti.
Oğlunu istediğini belirten Altıntaş, "HDP, 'Kürt halkını savunuyorum.' diyor. Halkın hakkını savunuyorsa bizim yanımızda olur, derdimizi sorar, bizimle ilgilenirdi. Böyle bir şey olamaz. Sonuna kadar buradayız. Yeter artık dayanamıyoruz. Hiç vicdanları, merhametleri yok mu? Burada taş olduk, hala sesimizi duymuyorlar. Sadece evladımızı istiyoruz." sözlerine yer verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Altıntaş, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:06   Eski eşi Arslan'ı öldüren sanık, eski kayınbiraderini yaralamadan hakim karşısında - Haber
14:06   MEB: "İlkokulda yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı" - Haber
14:06   Bursa ovasını sulayan Gölbaşı Göleti'nin büyük bölümü kurudu - Haber
14:02   Müftü Sarıkaya: "Oturarak namaz kılabilen birinin, sandalyede namaz kılması sahi değildir" - Haber
14:01   İtfaiyenin erken müdahalesi zararı önledi - Haber
12:56   Son dakika: Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu - Haber
12:35   Sahte belgelerle yurt dışına çıkmak isteyen 34 kişi yakalandı - Haber
12:05   Amanoslar'da PKK'nın 6 katlı sığınağı bulundu - Haber
12:04   İngiltere'den Nepal'e yürüyerek giden kadın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti - Haber
11:53   Sigara içenlerin sayısı 30 milyondan 20 milyona düştü - Haber
20.12.2019 14:09:04