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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

27.12.2019 17:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:00
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 'de başlattığı oturma eylemi 116'ncı gününe girdi. Bekleyişini sürdüren annelerden Ayşegül Biçer, oğlu Mustafa için oturma eylemini sürdürdüğünü belirterek 14 aydır oğlundan alamadığını söyledi.
"Mücadelemiz haklı. Haklı olan mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evlatlarımız almadan buradan kalkmayacağız. ya ölü ya diri çocuklarımızı almadan eylemden vazgeçmeyeceğiz." diyen Biçer, eylemlerinde kararlı olduklarını vurguladı. Biçer, "116 gündür HDP'liler hiçbir açıklama yapmadı. Kapıların arkasına gizlendiler." dedi.
Ağrı'dan kızı Hayal Demir için oturma eylemine katılan Süheyla Demir de evlatlarına kavuşmak istediklerini dile getirdi. "Çok şükür oturma eylemimiz boşuna değil. PKK'da çözülmeler başladı. Çadırda oturma eylemi yapan 3 annenin evladı geldi. Çok mutlu olduk onların adına. Darısı başımıza." ifadelerini kullanan Demir, evlatlarını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacaklarını aktardı. Demir, şöyle konuştu:
"İnşallah bütün çocukları alacağız. Küçük kızımla oturma eyleminde yer alıyorum. Çok zorlanıyorum. İnşallah evladım gelir. Oturma eylemine başladığımız zaman da umutluyduk. Şimdi de umutluyuz. Bize çok kötü ithamlarda ve hakaretlerde bulundular. Bunlar nasıl vicdan sahibi? Onlara soruyorum, bir gün evlatları eve geç gelse ne yaparlar acaba? 5 yıldır kızımın yolunu gözlüyorum. Allah hiç kimsenin gözünü yolda bırakmasın. Allah hiç kimseyi evlat acısıyla sınamasın. Biz çektik, biliyoruz."
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 116'ncı gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Kaynak: AA


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