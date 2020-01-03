Haberler » Güncel » Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde - Haber

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

03.01.2020 12:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:49 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 123'üncü gününde
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 123'üncü gününe girdi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2013'te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eylemde yer alan Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini söyledi.
Kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini anlatan Koç, "Kızım için geldim, kızımı almadan buradan gitmiyorum. Ha PKK ha HDP hiç fark etmez." dedi.
Evladının kaçırıldığı günden bu yana çok acı çektiğini, sürekli ağladığını dile getiren Koç, şöyle devam etti:
"Ne gecem gece ne gündüzüm gündüz. Kızımın yatağı, elbiseleri, ayakkabısı hala duruyor. O zalimler kızımı versin, yeter artık. Bu kadar dert çektik yeter. Devletin, çocukları kandıranlara, kaçıranlara en ağır cezayı vermesini istiyorum. Hasta ve engelli olan kızımı kaçırdılar. Kızım yüzde 40 zihinsel engelli. Bunların imanı, vicdanı, şerefi, namusu yok. Ne kadar acı çektiysem onlar bin katını çeksin."
Kızına seslenen Koç, "Kızım kimseden korkma, yanıma gel. Kaç gel, devletimize teslim ol, sana hiçbir şey olmaz. Seni bana teslim edecekler, hep birlikte evimize gidelim. Seni kandırıp sattılar. Senin hiç hatan yok, gel devletimize, askerimize, polisimize teslim ol." ifadelerini kullandı.
Baba Celil Begdaş da oğlunun kaçırılmasının üzerinden 8 ay geçtiğini söyledi.
Oğlunun HDP tarafından götürüldüğünü ifade eden Begdaş, "Oğlumu, HDP'nin PKK'ya teslim etmesi için büyütmedim." diye konuştu.
Begdaş, "Oğlum hasta, diyorlar ki 'Biz hastaları götürmüyoruz.' Yalan söylüyorlar. Vicdanı ve Müslüman olan, Allah'tan korkan bunu yapmaz. Bu geçen 8 ay bize 8 yıl gibi geldi. Bir evde 3 günde bir ekmek bitmez mi? Benim oğlum acaba dağda ne yapıyor, bu kışta, yağmurda, karda ne yiyor ne içiyor?" dedi.
Eylemlerindeki kararlılığa dikkat çeken Begdaş, "Çocuğum gelse bile bütün çocuklar gelmeden eylemi bırakmayacağım. Bizim evimiz yandı, başkasının evi yanmasın. Bunlardan oğlumu ister ölü ister canlı söke söke alacağım. Bir ben bir Allah bilir, bu çocuğu nasıl büyüttüm." şeklinde konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:58   Erzincan'da evindeki yangından kurtarılan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haber
13:56   İtfaiye'den yılın son ziyareti Gölmarmara'ya - Haber
13:53   Süleymani'nin yerine İsmail Gani atandı - Haber
13:52   Balıkta KDV'nin düşmesinden esnaf da vatandaş da memnun - Haber
13:52   Van'daki cumhuriyet savcılarına plaket - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 13:59:29