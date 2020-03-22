Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 202. gününde sürüyor - Haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 202. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

22.03.2020 13:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:10
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 202. gününde sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 202. gününde sürüyor.
Dağa 4 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstü anne ve babaların eyleme katılamadığını söyledi.
HDP milletvekillerine seslenen Aydın, şöyle konuştu:
"Hiçbir açıklama yapmıyorsunuz. Neden gelip siz de çocuklarımızı PKK'dan istemiyorsunuz. PKK'ya aranıza mesafe koymadığınız müddetçe kapınızın önünden kimse ayrılmayacak. Bakın buradakilerin hepsi mağdur Kürtlerdir. Gelin bir açıklama yapın artık siz de çocuklarımızı isteyin PKK'dan. HDP milletvekillerinden tek bir kişi gelip burada çocuğumu PKK'dan istesin, ben eylemimi bırakır giderim."
"Gerekirse yüzyıl seni burada beklerim"
Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir ise umutla evlatlarını beklediklerini söyledi.
Eylemin ilk gününden beri küçük çocuğuyla beklediğini aktaran Demir, şunları kaydetti:
"Kızım annen 200 gündür burada seni bekliyor. Biz seni çok seviyoruz gerekirse senin için canımı veririm. Gerekirse yüzyıl seni burada beklerim, yeter ki senden bir ses çıksın. Senin sağ olduğunu bileyim. Annen seni burada bekliyor. Bütün gençlere sesleniyorum. Gelin teslim olun, mutlu bir şekilde hayatlarınıza kaldığınız yerden devam edin."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Haberler
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor Haberler
DSÖ doğru sanılan bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları etkilemiyor
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var Haberler
THY tüm dünyayla ilişiğini kesiyor! Yalnızca 5 noktaya uçuş var
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı Haberler
Komşu koronavirüsü durduramıyor! Son 24 saatte 129 ölüm daha yaşandı
İstanbul Valiliği’nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız Haberler
İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı: Evlerinizden çıkmayınız
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Haberler
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz Haberler
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüse yakalanan Gabbiadini yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Güncel Haberleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Sağlık Kabini" uygulamasını hayata geçirdi - Haber Gaziantep'te korona virüs mücadelesi - Haber Başkentte yaşlıların evde yaşamlarını kolaylaştıracak uygulama - Haber Sivas'ta polise sucuk sipariş eden 92 yaşındaki adamın isteği yerine getirildi - Haber İzmir'de yaşlılar yasağa rağmen pazarlara çıktı - Haber Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü - Haber Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın - Haber Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? - Haber "Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik - Haber
Loading