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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 204. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

24.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:16
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 204. gününde sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 204. gününe girdi.
Van 'dan 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için kente gelen anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.
Övünç, 204 gündür her türlü zorluğa rağmen eylemlerini devam ettirdiklerini, evladının henüz okul yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "HDP, oğlumu kandırıp götürdü. Neredeyse getirsinler, çocuğuma doyamadım. Şikayetçiyim, evladımı nasıl götürdülerse öyle getirip bana teslim etsinler. Oğlum Baran neredeysen gel, artık dayanacak gücüm yok. Baran gel adalete teslim ol. Sana kefen değil damatlık giydireceğim." diye konuştu.
5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, evladına kavuşma ümidiyle 204 gündür eylemini sürdürdüğünü bildirdi.
Koronavirüsten gördükleri zararın daha fazlasını HDP'den gördüklerini aktaran Aydın, HDP'nin Kürt ailelerin çocuklarını kandırarak dağa kaçırdığını, aileleri mağdur ettiğini dile getirdi.
HDP'nin aileleri görmemezlikten geldiğini ifade eden Aydın, koronavirüs tehlikesine rağmen eylemlerine devam ettiklerini belirterek, "HDP milletvekilleri, yöneticileri çocuklarını Avrupa'ya, bizim çocukları ölüme gönderiyor. Bunlar Kürtleri temsil etmiyorlar, eğer Kürtleri temsil etselerdi bugün yanımızda olurlardı. Bunlar PKK'yı temsil ediyor. Artık bu Kürt ailelerini görsünler. 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Hepimiz kararlıyız, gitmiyoruz, buradayız." değerlendirmesinde bulundu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, Van, Güncel

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