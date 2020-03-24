Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 204. gününde sürüyor - Haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 204. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

24.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:17
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 204. gününe girdi.
Van 'dan 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Baran Övünç için kente gelen anne Solmaz Övünç, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini belirtti.
Övünç, 204 gündür her türlü zorluğa rağmen eylemlerini devam ettirdiklerini, evladının henüz okul yaşındayken kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "HDP, oğlumu kandırıp götürdü. Neredeyse getirsinler, çocuğuma doyamadım. Şikayetçiyim, evladımı nasıl götürdülerse öyle getirip bana teslim etsinler. Oğlum Baran neredeysen gel, artık dayanacak gücüm yok. Baran gel adalete teslim ol. Sana kefen değil damatlık giydireceğim." diye konuştu.
5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın, evladına kavuşma ümidiyle 204 gündür eylemini sürdürdüğünü bildirdi.
Koronavirüsten gördükleri zararın daha fazlasını HDP'den gördüklerini aktaran Aydın, HDP'nin Kürt ailelerin çocuklarını kandırarak dağa kaçırdığını, aileleri mağdur ettiğini dile getirdi.
HDP'nin aileleri görmemezlikten geldiğini ifade eden Aydın, koronavirüs tehlikesine rağmen eylemlerine devam ettiklerini belirterek, "HDP milletvekilleri, yöneticileri çocuklarını Avrupa'ya, bizim çocukları ölüme gönderiyor. Bunlar Kürtleri temsil etmiyorlar, eğer Kürtleri temsil etselerdi bugün yanımızda olurlardı. Bunlar PKK'yı temsil ediyor. Artık bu Kürt ailelerini görsünler. 5 yıldır oğlumdan haber alamıyorum. Hepimiz kararlıyız, gitmiyoruz, buradayız." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 204. gününde sürüyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 204. gününde sürüyor
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı Haberler
Koronavirüs korkusuna kapılanlar, hastalığa davetiye çıkardı
Diriliş’in Almıla Hatun’u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti Haberler
Diriliş'in Almıla Hatun'u yaşlılar için yaptığıyla gönülleri fethetti
Çin’de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü Haberler
Çin'de koronavirüsten sonra yeni bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti Haberler
DSÖ, virüsün yeni merkezi deyip bir ülkeyi işaret etti
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi Haberler
Bedava olduğunu duyan hastalık riskine rağmen koşup sıraya girdi
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı Haberler
Yaşlı amca 64 yaşındayım dedi, banka kaydı gerçeği ortaya çıkardı
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Haberler
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Haberler
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız

Son Dakika Güncel Haberleri

15:07: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: İnceleme başlattık - Haber 15:06: Kırklareli'de koronavirüs tedbirlerine uymayan 6 kişiye para cezası - Haber 15:06: Trakya Üniversitesi'nden, kira alınmaması kararı - Haber 15:06: Muş'ta 3 köy muhtarı, görevden alındı - Haber 15:05: Kamyonet üst geçide çarptı: Trafik kilitlendi - Haber 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 13:55: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım - Haber 12:48: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1934'e yükseldi - Haber 12:31: Yaşlı amca, 64 yaşında olduğunu söyleyip polis ekiplerine direndi; 68 yaşında çıktı - Haber 12:30: Son dakika: Yaşlı amcayla olan diyaloğuyla tepki çeken şahıs, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı - Haber 12:17: Son dakika: MEB, Adnan Menderes'in idamını konu alan animasyonun öğrencilere izletilmesi hakkında soruşturma başlattı - Haber
Loading