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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 206. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

26.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:13
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 206'ncı gününe girdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza Salim için oturma eylemini sürdürdüğünü söyledi.
Oğlunu Kur'an kursundan kaçırdıklarını ifade eden Salim, "Oğlum oruçken götürdüler. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Çocuğumu onlar götürdü. Oğlum gelene kadar buradayım. Oğlum gel, devletine teslim ol. Hastayım yavrum, seni özlüyoruz. Sesimi duyuyorsan gel, evine dön yavrum." diye konuştu.
"HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum"
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinden gelen Bedirhan Çur da oğlu Vahit Çur için evlat nöbetinde olduğunu aktardı.
Oğluna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Çur, "HDP çocuğumu getirsin. Çocuğumu getirsinler, buradan ayrılıp, evime gideceğim. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum." dedi.
Ağrı'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem Kaya için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, 206 yıl da geçse kızını almadan HDP'nin önünden ayrılmayacağını dile getirdi.
"HDP kızımın kaçırılmasında sorumludur. HDP kızımı götürüp, PKK'ya vermiştir. Kızımı nasıl kaçırmışlarsa öyle de getirsinler. Kızımı okula göndermiştim. Kızımın suçu neydi, kaçırıp götürdüler?" ifadesini kullanan Kaya, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Kaya, "Kızım terör örgütü PKK'dan kaç gel, seni okutacağım. Devletimiz arkamızda. Gel devletine. Bu vatan bizim vatanımızdır." sözlerine yer verdi. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 206. gününde sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 206. gününde sürüyor

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