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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 207. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

27.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:45
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 207'nci gününe girdi.
Adana 'nın Seyhan ilçesinden, 5 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Engin için oturma eylemine katılan anne Kamile Küçükdağ, yaptığı açıklamada, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.
Oğlundan 5 yıldır haber alamadığını belirten Küçükdağ, evladını HDP'den istediğini dile getirdi.
Kamile Küçükdağ, şöyle konuştu:
"Oğlum sesimi duyuyorsan gel, askerimize, devletimize teslim ol. Onlar seni kandırıyor, 'işkence var' diyorlar ama kesinlikle öyle bir şey yok. 13 kişi teslim oldu, ailesine kavuştu. Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum."
"HDP Kürtleri perişan etti"
Şırnak'ın İdil ilçesinden gelerek, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan ise çocuklarına kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını aktardı.
Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen alınan önlemlerle evlatları için nöbeti sürdürdüklerini dile getiren Arslan, "Virüs 40 senedir içimizde var. HDP Kürtleri perişan etti. Oğlum 14 yaşındaydı. Onun yeri dağ değil okuldu. Hayalleri vardı, ne hakları var 14-15 yaşındaki çocukları dağa kaçırıp, eline silah veriyorlar? 207 sene de geçse buradan kalkmıyoruz. Oğlum eğer beni duyuyorsan gel, askere, polise teslim ol." diye konuştu.
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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 207. gününde sürüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Adana, Güncel

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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 207. gününde sürüyor

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