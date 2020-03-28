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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 208. gününde sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

28.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:56
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 208. gününde sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 208. gününe girdi.
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinden, 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evladının yatılı Kur'an kursunda eğitim gördüğü sırada kandırılarak kaçırıldığını söyledi.
Yıllardır çocuğundan haber alamadığını belirten Salim, her türlü zorluğa rağmen eylemlerini sürdürdüklerini ifade etti.
Bir an önce oğluna kavuşmayı umduğunu anlatan Salim, "208 gündür buradayız. Oğlumu almadan buradan gitmem." dedi.
Baba Abdullah Demir ise oğlu Fatih'in HDP il binasından Diyarbakır'ın Lice ilçesine, ardından Suriye'ye götürüldüğünü söyledi.
Evladından 5 yıldır haber alamadığını belirten Demir, oğlunu görebilmek için yıllardır sarf ettiği çabanın sonuçsuz kaldığını kaydetti.
Çocuklarına kavuşmadan eylemi sona erdirmeyeceklerini dile getiren Demir, "208 gündür buradayız, 208 sene de olsa buradan kalkmıyoruz. Oğlum HDP tarafından kaçırıldı. 5 yıldır acı çekiyoruz. Oğlum Fatih, kaç gel, devletine sığın, seni kandırıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Eylül, Güncel

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