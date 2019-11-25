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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 84'üncü gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

25.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 15:03
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 'de başlattığı oturma eylemi 84'üncü gününe girdi.
'dan gelerek, 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katılan Süheyla Demir, bugünün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olduğunu anımsattı.
Bir kadın ve anne olarak şiddetten daha acı bir durum yaşadıklarını belirten Demir, şöyle konuştu:
"Evlat acısı yaşıyoruz. Bizi evlatlarımızdan ayırdılar, ciğerimizi yaktılar. Bizi görsünler artık, aylardır burada oturuyoruz. Eziyet, acı çekiyoruz. Bugün benim evladım gitmiş, Allah korusun, yarın bu acıyı siz de yaşayabilirsiniz. Kadınlar bizi görsün, bütün aileler için buradayız. Bizi görsünler, destek versinler, sesimizi duyursunlar."
"Bir bayrak altında yaşamak istiyoruz"
İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma Bingöl de yaşadıklarının hiçbir acıyla kıyaslanamayacağını söyledi.
"Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı devletimize, milletimize karşı gelsin diye büyütmedik." ifadelerini kullanan Bingöl, şunları kaydetti:
"Terör, kavga, savaş istemiyoruz. Devletimizi, bayrağımızı istiyoruz. Bir bayrak altında yaşamak istiyoruz. Kürtlerin kalbini sökmek için çocuklarını götürüyorlar. Bu bizim davamız değil. Biz milletimize, bayrağımıza ve Türkiye'mize sadık insanlarız. Çocuklarımız da sadıktı, kandırılıp dağa götürüldü. 84 gündür burada bekliyoruz. Kimimiz hasta, kimimiz yorgun, sabrımız kalmadı, gücümüz tükendi. Evlatlarımızı artık geri getirsinler. Tuncay'ımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum."
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 84'üncü gününde

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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