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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 86'ncı gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

27.11.2019 12:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:44Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 86'ncı gününde
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 'de başlattığı oturma eylemi 86'ncı gününe girdi.

İstanbul'dan 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemine katılan Fatma , yaptığı açıklamada, oğluna kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.
Evladını istemekten vazgeçmeyeceğini dile getiren Bingöl, şöyle konuştu:
"Bir umutla geldik oturduk, çocuklarımızı bekliyoruz. Evime eli boş gitmek istemiyorum. Çok özlediğim çocuğumu almadan gitmek istemiyorum. Onu çok seviyorum, hasretine dayanamıyorum. Çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum."
HDP'ye çağrıda bulunan anne Bingöl, "Artık insanların canını yakmasınlar, anneleri ağlatmasınlar. Anaların bedduası zordur, arşı titretir. Milletin çocuklarını geri göndersinler. Artık milletin canını yakmasınlar. Neden benim ciğerimi parçaladılar? Çok şükür Müslümanız, toprağımız da devletimiz de var. Niye çocuklarımızı dağa götürüp devlete karşı silah doğrultuyorlar." ifadelerini kullandı.
-"Çocuklarımızı bizden kopardılar"
Ağrı'dan gelerek 5 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal'e kavuşma ümidiyle eyleme katılan Süheyla Demir de 86 gündür çocuklarına kavuşma ümidiyle oturma eylemini sürdürdükleri söyledi.
"HDP ve PKK çocuklarımızı bizden kopardı. Ciğerlerimizi yaktı." diyen Demir, şunları dile getirdi:
"Allah'tan dilerim ki onlar da evlat acısı çeker. Bu dünyada olmasa da öbür dünyada elimiz onların yakasındadır. Annelerin bedduası çok kötüdür. Bizim çocukları bıraksınlar. Artık yeter, bu acıyı 5 yıldır çektik. Artık dayanamıyoruz. Çocuklarımızı çok özledik. Çocuklarımızın sesini, kokusunu özledik. Çocuklarımızı bizden kopardılar. Şimdi sadece fotoğraflarını taşıyoruz. Bu da ciğerlerimizi yakıyor."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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