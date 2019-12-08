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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

08.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:44
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 97'nci gününe girdi.
Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Remziye Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, 10 yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldığını söyledi.
Eylemlerinde 3 ayı geride bıraktıklarını ve çocuklarını HDP'den istediklerini belirten Akkoyun, şöyle konuştu:
"Onlar çocuklarımızı kandırıp dağa götürmüşler. Çocuklarımız şu anda aç, susuz. Çocuklarımız getirilene kadar buradan kalkmayacağız. Çocuklarımızı devlete teslim edin. Selahattin Demirtaş, çocuklarımızı kandırmış göndermiş. Bende hal kalmadı, hastayım. Bunlar Müslüman değil, Müslüman olsalardı, çocuklarımızı kandırıp dağa götürmezlerdi. Küçücük çocuklarımızı kandırıp, dağa götürdüler."
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden, 2 yıl önce 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katılan Vahide Çiftçi ise çocuğunun kaçırıldığında 6. sınıf öğrencisi olduğunu dile getirerek, "HDP'den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler. Kızım dağda aç kalıyor, soğukta kalıyor. Çocuğum için burada soğukta bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 97'nci gününde

Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA


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