Haber, Son Dakika, Haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

06.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:38
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 247'nci gününe girdi.
Aileler eylemlerini ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri ile sürdürüyor.
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylem yapan anne Solmaz Övünç, oğluna kavuşmayı ümit ettiğini belirtti.
"Oğlum HDP aracılığıyla dağa götürüldü." diyen Övünç, tek isteklerinin evlatlarına kavuşmak olduğunu anlattı.
Övünç, "Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlum adalete teslim olsun. Neredeyse çıkıp, gelsin. Orası onun yeri değil. Kefen değil, damatlık giydirmek istiyorum." dedi.
Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay ise çocuğunun piknik bahanesiyle dağa kaçırıldığını bildirdi.
"Oğlum HDP'liler tarafından kaçırıldı." ifadesini kullanan Tokay, oğlunun ailesine düşkün bir çocuk olduğunu aktardı.
Tokay, "Oğlum gel askerimize, polisimize teslim ol. Artık gel." diye konuştu. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu Haberler
Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Türkiye’de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 6 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 2 bin 253 yeni vaka var
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya’ya gerçekleştirildi Haberler
Yerli solunum cihazında ilk ihracat tanesi 17.500 dolardan Litvanya'ya gerçekleştirildi
İngiltere’de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Haberler››Güncel››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:30: Almanya'da DİTİB'den karantinadaki sığınmacılara yardım - Haber 20:28: Mardin'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi... Yollar şelaleye döndü - Haber 20:28: İspanya'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL 24 Mayıs'a uzatıldı - Haber 20:27: SİLİVRİ'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI - Haber 20:22: Muş'ta immün plazma ile iyileşen Kovid-19 hastası alkışlarla taburcu edildi - Haber 19:42: Son Dakika: 65 yaş üstü ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarının detayları belli oldu - Haber 19:20: "Yeni vaka sayısında artış oldu" diyen Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: Tedbirlere mutlaka uymalıyız - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler 11:36: Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti - Haber 10:29: Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı - Haberler