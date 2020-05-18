Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
18.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:56
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 259'uncu gününe girdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemine katılan anne Zümrüt Salim, oğluna kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.
"Oğlumu HDP'den istiyorum. Nasıl dağa götürdülerse öyle geri getirsinler." ifadelerini kullanan Salim, "Bizim bayramımız da yok. Oğlum gelirse çifte bayram yapacağız. Gelmezse bayramımız yok." diye konuştu.
Salim, yarın Kadir Gecesi olduğunu hatırlatarak "Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, Kadir Gecesi'nde çocuklarımıza kavuşmamız için bize dua etsinler. Kim dua ederse Allah onlardan razı olsun." dedi.
Oğlu Yavuz için oturma eylemi yapan anne Sevgi Çağmar, evladının HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını belirterek, "Oğlum, gel askere, devlete teslim ol. Sizi kandırdılar dağa götürdüler. Gelin sizi bekliyoruz. Oğlum gelirse çifte bayram yaparız. Çocuklarımız geldiği zaman o gün bizim asıl bayramımızdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel, Haber

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