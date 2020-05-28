Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

28.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:21
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 269'uncu gününe girdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.
"HDP çocuklarımızı dağa mahkum etmiş. Ne günahımız var? Çocuklarımız versinler gidelim." diyen Küçükdağ, şunları kaydetti:
"Artık gözümüzde gözyaşı kalmadı. Onlarda biraz Allah korkusu, vicdan varsa evlatlarımızı bize versinler, evimize gidelim. Oğlum beni duyuyorsan gel, teslim ol."
"Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"
Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan baba Ömer Tokay da oğlunun piknik yapma bahanesiyle kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.
269 gündür evlatlarına kavuşmak için mücadele verdiklerini dile getiren Tokay, "Oğlum gel, devlete teslim ol. Bak, 13 arkadaşın geri geldi. Bayramda kardeşleriyle bayramlaştılar. Bayramı yine sensiz geçirdik. Sen gelene kadar bizim bayramımız yok. Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz." diye konuştu. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Adana, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
’10 milyon liram olsa müziği bırakırım’ diyen İrem Derici’ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı’nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının ’mahrem’ fotoğraflarını akrabalarına gönderdi Haber
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Bakan Albayrak’ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu Haber
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Haberler››Güncel››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:16: Aziziye'de cuma namazı hazırlığı - Haber 13:16: Dışarda Kaymakam, içerde öğrenci - Haber 13:15: Belçika'da ilkokullar tamamen açılıyor - Haber 13:14: Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı - Haber 13:14: Van Büyükşehir Belediyesinden üreten çiftçiye makine desteği - Haber 12:18: Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu - Haber 12:18: "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı - Magazin 10:47: Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi - Haberler 10:13: Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor - Ekonomi