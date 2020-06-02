Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

02.06.2020 14:31 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:36
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 274'üncü gününe girdi.
Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuklarına kavuşuncaya kadar HDP önündeki oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.
"Çocuklarımızı versinler, çıkıp evimize gidelim." ifadelerini kullanan Küçükdağ, şöyle konuştu:
"Orası Allah yolu, hak yolu olsaydı, derdim ki oğlum orada kalsın. Dün 4 kişi daha teslim olmuş, çok sevindik. İnşallah bizimkiler de gelir. Bu çadır umut oldu, çok kişi gelip teslim oldu. Oğlum, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sen de çık gel. Fırsat bulursan kaç gel, telefonla ara ben gelip seni alırım."
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek evlat nöbetine katılan anne Zümrüt Salim, oğlunu almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini belirtti.
Evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Salim, "Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Bizim çocuklarımızdan ne istediler, dağa gönderdiler. Bizi buraya, çocuklarımızı da dağa mahkum ettiler. Bu ne zulümdür, bize çektiriyorlar." diye konuştu.
Oğlu gittiğinden beri hep acı çektiğini aktaran Salim, evladına, "Oğlum Hamza, çık gel. Ben de burada perişan oldum, senin için evimizi, ailemizi hepsini bıraktım, buraya geldim. Gel devletimize teslim ol." diye seslendi. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Adana, Anne, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD’deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti Haber
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
Haberler››Güncel››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:31: Antalya'da 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haber 14:29: Maden tüneli gibi define kazısına suçüstü: 2 gözaltı - Haber 14:29: Akseki'yi Seydişehir'e bağlayan alternatif yayla yolu yeniden açıldı - Haber 14:29: Ilgaz Dağı'na haziranda kar yağdı - Haber 14:29: Ilgın Kaplıcaları 3 Haziran'da yeniden açılıyor - Haber 13:16: İSKİ'nin tesisinden bırakılan atık su Marmara Denizi'nin rengini değiştirdi - Haber 13:12: Ünlü iş insanı Süleyman Toplusoy kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:29: Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar - Ekonomi 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 11:19: ABD'deki iç savaş şiddetleniyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı - Haberler