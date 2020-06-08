Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

08.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:59
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 280'inci gününe girdi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek oturma eylemi yapan anne Zümrüt Salim, yaptığı açıklamada, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.
Oğlu için evlat nöbetini sürdürdüğünü dile getiren Salim, "Eylemimizde pes etmeyeceğiz. Oğlumu HDP dağa gönderdi, HDP'den istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel. Burada perişanız. Baban ve ağabeylerin seni bekliyor." dedi.
Salim, evladına duyduğu özlemi ifade ederek, "Seni bugünler için yetiştirmedim. Sen hafızlık yapıyordun. Gel devlete teslim ol. Seni bekliyorum yavrum." diye konuştu.
Oğlu Fatih Demir için oturma eylemi yapan Abdullah Demir de tek amacının evladına kavuşmak olduğunu belirtti.
5 yılda yaşadıkları üzüntüyü anlatan Demir, aileler olarak çocuklarına kavuşmadan eylemi sonlandırmayacaklarını aktardı.
Demir oğluna seslenerek, "Oğlum kimse seni bana göstermedi. Gel, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.
Öte yandan HDP İl Başkanlığı binası önünde oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan ailelerden baba Celal Begdaş'ın belediyede işe alındığına yönelik bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara ilişkin basın açıklaması yapıldı.
Begdaş, işe alındığı iddialarının doğru olmadığını belirterek, bu iddiada bulunanlar hakkında dava açacağını, alacağı tazminatı da şehit ve gazi yakınlarına bağışlayacağını kaydetti. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel, Haber

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