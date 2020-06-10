Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

10.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 10.06.2020 17:10
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 282'nci gününe girdi.
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Övünç, 282 gündür oturma eylemini sürdürdüklerini, sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.
Sonuna kadar oturma eylemine devam edeceğini dile getiren Övünç, "Evladımı almadan gitmeyeceğim. HDP oğlumu PKK'ya teslim etti. Evladımı almadan gitmeyeceğim. Yavrumdan 5 yıldır ayrıyım. 5 yıldır oğlumun peşindeyim." diye konuştu.
Oturma eylemini sürdüren annelerden Ayten Elhaman da evladı Bayram'dan 3 yıldır haber alamadığını belirtti.
Elhaman, "HDP çocukları, gençleri kandırdı, götürdü. 40 yıldır annelere çektirdikleri bu zulüm nedir? Devletimiz arkamızda. Oğlum, gel devletimize sığın. Hiçbir zaman korkmayın. Sen ve arkadaşların kaçıp gelin. HDP ve PKK birdir, inanmayın. Gençlere sesleniyorum, gelin teslim olun, devletimizin şefkatli ellerine sığının." ifadesini kullandı. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz’de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti Haber
Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu Haber
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır’da halk tedirgin Haber
300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin
Son Dakika: Yunanistan’ın ’Savaşa hazırız’ açıklamasına Bakan Akar’dan yanıt: O bir dil sürçmesidir Haber
Son Dakika: Yunanistan'ın "Savaşa hazırız" açıklamasına Bakan Akar'dan yanıt: O bir dil sürçmesidir
Caner Çalışır’ın vefatı Cemal Can’ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Haber
Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular Haber
30 yıllık husumet cenaze dinlemedi! Annelerinin tabutunu almaya giderken vuruldular
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop’un imzasıyla Meclis’e sunuldu Haber
Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağını kaldırmasını içeren kanun teklifi, Şentop'un imzasıyla Meclis'e sunuldu
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı Haber
Felçli annesine bakan genç kadının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Haberler››Güncel››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:32: Kent Türk Genel Yayın Yönetmeni Levent Çil oldu - Haber 17:32: Fenerbahçe, Melis Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı - Haber 17:31: Isparta'daki 2 cadde ve 2 sokaktaki karantina kaldırıldı - Haber 17:31: Zonguldak'ta bir köyde 14 hane karantinaya alındı - Haber 17:29: Polisin doğum günü sürprizi engelli çocuğu duygulandırdı - Haber 17:01: Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı - Haber 16:42: Son Dakika: Türk donanması, Akdeniz'de Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunanistan ordusuna ait helikoptere müdahale etti - Haber 15:59: Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini ti'ye aldı - Magazin 14:42: 300 kişi hastanede, 500 kişi evde! Vaka sayısının hızla arttığı Diyarbakır'da halk tedirgin - Haberler 13:30: Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu - Haberler