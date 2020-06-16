Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

16.06.2020 13:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:57
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 288'inci gününe girdi.
Oturma eyleminde yer alan annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını söyledi.
Evde engelli çocuğuna baktığından, sürekli oturma eylemine katılamadığını dile getiren Elhaman, "Oğlum, eğer beni duyuyorsan gel. Baban ile perişan haldeyiz. Kardeşlerinle seni bekliyoruz. Ne olursa olsun gel, devletimizin şefkatli eline sığın. Hiçbir şekilde ceza almayacaksın." dedi.
Elhaman, şöyle konuştu:
"HDP, çocukları kandırıyor dağa götürüyor. Gençlere sesleniyorum: HDP'ye kanmasınlar. Çocuklar kandırılıyor, götürüyorlar. Oğlumu da kandırmışlar. Nerede olursa olsun, evladımı bekliyorum. Oğlumu çok özledim. Dayanamıyorum artık. Ne yediğimizden ne de içtiğimizden bir şey anlayamıyoruz. Odasına gidiyorum, elbiselerine bakıyorum ağlıyorum."
"Gelin devletinize teslim olun"
Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için oturma eylemi yapan baba Süleyman Aydın da evlat nöbetine, çocuklarına kavuşana kadar devam edeceklerini bildirdi.
Evlatlarına kavuşmak için 288 gündür eyleme devam ettiklerini anlatan Aydın, şöyle devam etti:
"288 gündür, bu halkın çocuğunu çalan partinin önündeyiz. HDP milletvekilleri, yöneticileri maalesef bizi görmemezlikten geliyorlar. Parti binasına ön kapıdan geliyor, arka kapıdan çıkıyorlar. Bir suçlu gibi. Siz hani Kürt'ü temsil ediyordunuz, niye buraya gelmiyorsunuz? Hepimizin burada tek amacı var, çocuklarımızı istiyoruz. Maalesef, bu HDP, 14-15 yaşındaki çocukları dağa gönderiyor ve o çocukları dağda ölüme mahkum ettiriyor. Bu çocukların ailelerini de kendi kapılarının önünde ölüme mahkum ettiriyor."
Oğluna teslim olma çağrısında bulunan Aydın, "Oğlum, beni duyuyorsan gel devletine teslim ol. Oğlum, 13 ailenin çocukları geldi ve teslim oldu. Hepsi ailelerin yanındadır, sıcacık yatağında. Gelin artık bu hasretlik bitsin. PKK'dan kimseye hayır gelmez." ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Aydın, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İdlib’de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı Haber
Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı
İstanbul’un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ’yü ilk kez ifşa edip Gülen’in ülkeyi terk etmesine sebep oldu Haber
İstanbul'un yeni emniyet müdürü, 21 yıl önce FETÖ'yü ilk kez ifşa edip Gülen'in ülkeyi terk etmesine sebep oldu
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye’ye geri dönüyor Haber
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Korkunç iddia: Çin’de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor Haber
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Virüs Anadolu’ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı Haber
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı Haber
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Haberler››Güncel››Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:29: Son dakika haberi... Bakan Pakdemirli, Bergama'daki "Antik Su Kanalı Projesi"ni inceledi Açıklaması - Haber 14:29: Kayseri'de sivil toplum kuruluşlarından Ayasofya'nın ibadete açılması talebi - Haber 14:27: İş yerine giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı - Haber 14:27: Kremlin: NATO'ya karşı gerekli önlemleri almak zorundayız - Haber 14:27: Son dakika haber... Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı - Haber 14:01: Son dakika: İdlib'de gerçekleşen Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı - Haber 12:55: Gölde yakaladığı 6 yayın balığını 21 bin liraya sattı - Haber 12:30: Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor - Magazin 13:54: Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi - Magazin 16:36: Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor - Haberler