Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

04.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:43
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 306'ncı gününe girdi.
Oğlu Mehmet için başlattığı eylemi sürdüren anne Sariye Tokay, 2 gün sonra oğlunun 9 yılını geride bırakacaklarını söyledi.
Evladının 14 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Tokay, şöyle konuştu:
"Bu Kürtlük davası değil. Milletin 13-15 yaşındaki çocuklarını dağa götürüp öldürtüyorlar. Bu çocukların üstüne siyaset yapılır mı hiç? Bir anne olarak HDP'yi, PKK'yı lanetliyorum. Oğlumdan 9 yıldır haber alamadım. Burada 9 yıl da kalsam oğlumu almadan kalkmam. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Evlatlarınızı getirsinler. Bütün anneler olarak oturmaya kararlıyız."
Baba Aydın Dağtekin de oğlu Sedat'ın 6 yıl önce Siirt'te kandırılarak dağa gönderildiğini kaydetti.
Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Dağtekin, "Kurban Bayramında ailemle çifte bayram yapmak istiyoruz. HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. Sonuna kadar mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Anne, Güncel, Haber
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