Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
16.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:40
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 196'ncı gününe girdi.
Ağrı 'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını söyledi.
Aylardır çocuklarının yolunu gözlediklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:
"Küçük kızımla burada bekliyorum ve çok büyük zorluk çekiyorum. Kızımın yeri orası değil. Kızımın eli kalem tutması gerekirken eline ağırlığınca silah vermişler. Eline silah hiç yakışmıyor. Evlatlarımızın hayatını söndürdüler, bizim de hayallerimin hepsini yıktılar. Kızım dön gel. Annen seni aylardır burada bekliyor. Bizi görmüyor ve duymuyor musun? Bize artık bir ses ver. Varlığını ve yokluğunu bilmek istiyorum. Babanı ve kardeşlerini evde bırakıp geldim. Seni çok özledik. Aylardır burada çok acı çekiyorum, dayanacak gücüm de kalmadı."
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ise eylemi televizyonda izledikten sonra oturma eylemine katıldığını belirtti.
Oğluna seslenen Övünç, "Oğlumu lisede okurken kaçırdılar. Oğlum nerede ise gelsin teslim olsun. Oğlumu HDP ve terör örgütü PKK götürdü. Oğlum küçüktü, o dağ yollarını bilmez. Neden kandırdınız ve yüreğimizi yaktınız? Bütün anneler burada gözyaşı döküyor. Annelere çocuklarını verin." ifadelerini kullandı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 196'ncı gününe girdi.
Ağrı 'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelip kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemine katılan Süheyla Demir, çocuklarına kavuşmak için oturma eylemine katıldıklarını söyledi.
Aylardır çocuklarının yolunu gözlediklerini aktaran Demir, şöyle konuştu:
"Küçük kızımla burada bekliyorum ve çok büyük zorluk çekiyorum. Kızımın yeri orası değil. Kızımın eli kalem tutması gerekirken eline ağırlığınca silah vermişler. Eline silah hiç yakışmıyor. Evlatlarımızın hayatını söndürdüler, bizim de hayallerimin hepsini yıktılar. Kızım dön gel. Annen seni aylardır burada bekliyor. Bizi görmüyor ve duymuyor musun? Bize artık bir ses ver. Varlığını ve yokluğunu bilmek istiyorum. Babanı ve kardeşlerini evde bırakıp geldim. Seni çok özledik. Aylardır burada çok acı çekiyorum, dayanacak gücüm de kalmadı."
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ise eylemi televizyonda izledikten sonra oturma eylemine katıldığını belirtti.
Oğluna seslenen Övünç, "Oğlumu lisede okurken kaçırdılar. Oğlum nerede ise gelsin teslim olsun. Oğlumu HDP ve terör örgütü PKK götürdü. Oğlum küçüktü, o dağ yollarını bilmez. Neden kandırdınız ve yüreğimizi yaktınız? Bütün anneler burada gözyaşı döküyor. Annelere çocuklarını verin." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, kızım dizisi, Diyarbakır, Ağrı, Güncel
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