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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti devam ediyor.

07.04.2020 12:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:22
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti devam ediyor.?
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 218'inci gününe girdi.
Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelen Zümrüt Salim, evlatlarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.
"Evlatlarımız için buraya geldik. Hastalığımıza rağmen oturmaya devam ediyoruz. Evlatlarımız gelmeden buradan gitmeyeceğiz." diyen Salim, oğluna duyduğu özlemi dile getirdi.
Salim, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Nasıl götürmüşlerse, öyle de getirsinler. Oğlum devlete sığın, teslim ol." dedi.
Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemini sürdüren baba Emin Arslan da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları tedbirlerle evlat nöbetini sürdürdüklerini belirtti.
Çocuklarına kavuşana kadar da oturma eylemine devam edeceklerini dile getiren Arslan, "HDP eliyle oğlum PKK'ya verildi. Siz bizden ne istiyorsunuz? 14 yaşındaki çocuk silahtan ne anlar? Neden bu acıyı bize çektiriyorsunuz? Oğlumun hayalleri vardı. Hayallerini de çaldınız. Oğlumu bırakın." diye konuştu.
Arslan, oğluna teslim olması çağrısında bulunarak, "Bu bayrak altında yaşıyorum. Gerekirse canımı devletim için seve seve feda ederim. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan devletine sığın, teslim ol." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Eylül, Güncel
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