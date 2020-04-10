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Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

10.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:24
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 221'inci gününe girdi.
Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren anne Sevdet Demir, oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.
Oğlu gittiğinden bu yana acılar içinde yaşamını sürdürdüğünü belirten Demir, 5 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını ifade etti.
Demir, "Oğlum çok merhametlidir, onu benden çalıp götürdüler. HDP oğlumu götürdü. Oğlum gelene kadar buradayım. İnsan evlat için düşmanının kapısına gidiyor. Oğlum ne haldedir kim bilir?* dedi.
Şırnak'ın İdil ilçesinden dağa kaçırılan oğlu Mahmut için oturma eylemi yapan baba Emin Arslan, "HDP'liler oğlumu kandırıp PKK'lı teröristlere teslim etti." diye konuştu.
HDP'ye tepkisini dile getiren Arslan, şunları kaydetti:
"Çocuğum küçüktü, silah nedir bilmezdi. Oğlumu orada zorla tutuyorlar. Bizden ne istiyorlar? HDP'nin eliyle olmasa bu çocuklar nasıl dağa gider. HDP bizim temsilcimiz değildir. Burada doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle çocuklarımıza kavuşacağız. Oğlum korkma, gel devlete, askere teslim ol. 221 gündür buradayız, 221 sene de olsa buradan kalkmayı düşünmüyoruz."

Kaynak: AA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel
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