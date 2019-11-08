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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.

08.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:30 Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerinin, partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha katıldı.
Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi, 67. güne girerken, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eyleme devam eden ailelerin sayısı 56'ya yükseldi.
5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'den gelen anne Necibe Çiftçi de oturma eylemine dahil oldu.
Bir oğlu da teröristlerce katledildi
Necibe Çiftçi, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat Çiftçi'ye kavuşma ümidiyle eyleme katıldığını belirterek, "HDP önüne geldim çocuğumu bulmak için. Çocuğumu HDP kaçırdı." dedi.
Bugüne kadar oğlundan hiçbir alamadıklarını ifade eden Çiftçi, büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini belirtti.
"Sami örgüte destek olmadığı için şehit ettiler. 4 çocuk babasıydı. Çocuklarının gözü önünde evden çıkarıp katlettiler. 2 saat sonra cenazesine ulaştık. Bir çiftliğe götürüp elini, kolunu bağlayıp öldürmüşlerdi. Önce kardeşini kaçırdılar sonra gelip ağabeyini şehit ettiler." diyen Çiftçi, büyük özlem duyduğu oğlu Roşat'a kavuşmak istediğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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