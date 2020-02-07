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Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

07.02.2020 16:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:40Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine katılım sürüyor
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
'te 15 yıl önce 10 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Mikail için kente gelen baba Salih Sadak da oturma eylemine dahil oldu.
Oğlunun ilkokul üçüncü sınıfta okuduğu sırada terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırıldığını belirten Sadak, 10 yaşındayken dağa kaçırılan çocuğundan 15 yıldır alamadığını söyledi.
Bir an önce oğluna kavuşmak istediğini dile getiren Sadak, "Çocuğumu bulamadım. Buraya geldim. HDP oğlumu kaçırmış, bundan eminim. Oğlum gelinceye kadar buradayım. Bütün çocukların dönmesini istiyorum." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Siirt, Güncel

Kaynak: AA

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