Haberler » Güncel » Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR - Haber

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:14
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 127'nci gününe girdi.
'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce dağa kaçırılan kardeşi Rahim için gelerek oturma eylemine dahil olan ağabey Mehmet Sıddık Çiftçi, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu söyledi.
5 yıldır kardeşinden alamadıklarını ifade eden Çiftçi, "Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp PKK'ya verdi. HDP'den kardeşimi istiyorum. Sorumlu HDP'dir. Kardeşim gelmeden buradan kalkmayacağım." dedi.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Adana'da terör örgütü DEAŞ davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi - Haber
17:42   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü - Haber
17:41   Belçika'da yaşayan Müslümanlardan Suriyelilere yardım - Haber
17:41   Sabiha Gökçen Havalimanı iç hatlarda check-in işlemleri başladı - Haber
17:41   Otomobilin akaryakıt istasyonuna daldığı kaza kamerada - Haber
15:24   İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Haber
14:19   Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Haber
14:18   Savcılar, ceza alması muhtemel şüphelilere "ceza" önerebilecek - Haber
14:11   Emniyet'ten, Kayseri'de polisin vatandaşı darp ettiği iddiasına ilişkin açıklama geldi - Haber
13:35   Uzmanlar uyardı! Özel günlerde WhatsApp üzerinden kişisel bilgilerinize ulaşılabilir - Haber
7.01.2020 17:48:13