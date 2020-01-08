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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

08.01.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:02 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 128'inci gününe girdi.
Muş'tan gelerek oturma eylemine katılan anne Gülbahar Teker, oğlu Muhammed Emin'in 6 yıl önce 26 yaşındayken Batman'da kaybolduğunu söyledi.
Oğlunu her yerde aradığını ifade eden Teker, sonunda HDP'liler aracılığıyla kandırılarak dağa götürüldüğünü öğrendiğini belirtti.
Teker, "Oğlum için buraya geldim. Oğlumu almadan gitmeyeceğim. HDP çocuğumu götürdü." dedi.
Bir telefon görüşmesinde oğlunun, HDP'lilerin kendisini dağa götürdüğünü anlattığını aktaran Teker, "Oğlum, ' beni HDP binasına götürdüler, ben gelmek istiyorum ama korkuyorum, gelemiyorum.' dedi. Gelsin, devlete teslim olsun. PKK'ya karşıyız. Milletin çocuklarını kandırdılar, dağa çıkardılar. Türkiye olmasa, devlet olmasa biz ne yaparız? Herkesin çocuğu gelsin, teslim olsun." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Muhammed Emin, Diyarbakır, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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