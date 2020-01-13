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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

13.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:18Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım artıyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 'de başlattığı oturma eylemi 133'üncü gününde sürüyor.

'den gelen baba Metin Açan, 8 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Hakan ile 4 yıl önce 24 yaşında dağa götürülen oğlu Harun'a kavuşmak ümidiyle oturma eylemine katıldı.

Böylece evlat nöbetindeki ailelerin sayısı 65'e ulaştı.

"Kızım için buraya geldim, almadan gitmem"

Evlatları için bekleyişini sürdüren annelerden Esmer Koç, kızının Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce dağa kaçırıldığını söyledi.

Çocuğuna kavuşmak için eyleme katıldığını aktaran Koç, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Koç, "Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, kaç gel, devletimize teslim ol. Kızım için buraya geldim, almadan gitmem." dedi.

Bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının sevincini yaşadıklarını dile getiren Koç, "İnşallah bizim çocuklarımız da gelir. Çok sevindik sanki çocuklarımız gelmiş gibi. Keşke o gün bize de gelse." diye konuştu.

Anne Güzide Demir de evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu aktardı.

"Çocuğumu almadan buradan gitmem." diyen Demir, 4 ailenin amacına ulaştığını aktardı.

Demir, "İstiyoruz ki; bütün çocuklar gelsin. Bütün ailelerden destek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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