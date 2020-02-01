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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılım sürüyor.

01.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.02.2020 13:22Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine katılım sürüyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine 'ın İdil ilçesinden oğlu Veysi için gelen Sekine Kartal da dahil oldu.
Kartal, Kürtçe yaptığı açıklamada, dağa kaçırılan oğlu için oturma eylemine katıldığını, evladını HDP'den istediğini söyleyerek, "Davam oğlumun gelmesidir. Biz biliyoruz ki oğlumu HDP götürdü. Oğlum cahildi, kandırıp götürmüşler." diye konuştu.
Kartal, evlerinde huzur kalmadığını belirterek, "Bizim ciğerimizi yakmaya hakkınız yok. Ciğerimizi yaktılar, evimizi yıktılar. Oğlumuzu bize verin." sözlerine yer verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şırnak, Kartal, Güncel

Kaynak: AA

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