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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

02.02.2020 14:38 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:54Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.
Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, Siirt'ten 2015'te henüz 16 yaşında lise öğrencisiyken dağa kaçırılan oğulları Sabri için gelen anne Dilber ve baba Hasan Ayhan da katıldı.
Ayhan, Kürtçe yaptığı açıklamada, 5 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini ancak ondan herhangi bir alamadığını söyledi.
Oğlunun bütün eşyalarını sakladığını ve onu çok özlediğini ifade eden Ayhan, çocuğuna devlete teslim olması çağrısında bulundu.
"Artık anneler ağlamasın." diyen Ayhan, şöyle konuştu:
"Kim ağlıyorsa benim ciğerim yanıyor. Bütün çocuklar anne ve babalarına kavuşsun. Oğlum Sabri'yi HDP'den istiyorum. Oğlum gelmeden bu anneler gibi ben de evime gitmeyeceğim. Herkesin çocuğu gelsin. Hiç kimsenin ciğeri yanmasın. Yeter artık."
Baba Ayhan da sabah okula giden oğlundan 5 yıldır haber alamadıklarını belirterek, "HDP aracı oldu, PKK'ya teslim etti. Çocuğum gelmeden eylemden vazgeçmeyeceğim. HDP'den çocuğumuzu istiyoruz. HDP il binası önünde çocuğum gelinceye kadar bekleyeceğim." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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