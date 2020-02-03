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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.

03.02.2020 15:18 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:19
annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım sürüyor.
Ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine, 'dan 10 yıl önce dağa kaçırılan kızları için gelen anne Nurten ve baba Yusuf Şeker de katıldı.
Anne Nurten Şeker, kızından 10 yıldır alamadıklarını, üniversite öğrencisi kızı için oturma eylemine katıldıklarını söyledi.
Evladına kavuşma umuduyla geldiğini vurgulayan Şeker, "Buradaki ailelerin çocuklarının bazılarının gelip teslim olduğunu gördük. İnşallah kızım bizi görür ve gelir. Kızım suçluluk duymasın. Bizi görüyor ve duyuyorsa gelsin teslim olsun. Biz arkasındayız, devletimiz de yanımızda." dedi.
Baba Yusuf Şeker de kızının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediğini dile getirerek, "Birkaç çocuğun geldiğini duyduk, biz de buraya geldik. Aileleri takip ediyorduk. Belki bizim çocuğumuz da bizi görür de bırakır gelir. Onun için gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Malatya, Güncel

Kaynak: AA


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