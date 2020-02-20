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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

20.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:31
annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Erimli köyünden gelen anne Sultan ve baba Mustafa Karahan da 5 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen oğlu Mehmet Karahan için oturma eylemine dahil oldu.
Karahan, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 2015 yılında çalışmak için köyden ayrıldığını, bir daha da kendisinden alamadıklarını söyledi.
Oğluna kavuşmak için oturma eylemine katıldığını anlatan Karahan, "Ciğerim yanıyor. Çocuğumun 5 yıldır sesi kulağıma gelmedi. Ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum. Oğlumu istiyorum. İmanınız, vicdanınız yok mu, oğlumu verin bana." dedi.
Karahan, evladını çok özlediğini belirtti.
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Kaynak: AA


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