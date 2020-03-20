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Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

20.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:54
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 200'üncü gününde devam ediyor.
Şanlıurfa'dan 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Mehmet için gelen anne Fatime Kızılboğa da eyleme dahil oldu.
Kızılboğa, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğluna kavuşma umuduyla kendisinin de eyleme dahil olduğunu söyledi.
Oğlundan 6 yıldır haber alamadıklarını belirten Kızılboğa, oğluna dönmesi çağrısında bulundu.
Oğlunun kandırıldığını ifade eden Kızılboğa, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Onlar oğlumu götürdü. Onlar oğlumun nerede olduğunu biliyor. Oğlum, gelmeden ben de diğer anneler gibi buradan kalkmayacağım. İnşallah herkesin evladı gelir, benimki de gelir." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

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